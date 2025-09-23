Ministérios e BNDES planejam financiamento para impulsionar indústria de terras raras

Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia e o BNDES estudam lançar uma nova fonte de financiamento para atrair capital privado ao refino e à transformação industrial de terras raras e minerais críticos. Conforme ministros vem declarando, o governo pretende fomentar no país uma indústria que não se limite somente à extração de matéria-prima.

No modelo que vem sendo estudado, a Fazenda aposta no financiamento à iniciativa privada — e não em subsídios diretos.

A grande preocupação, segundo o secretário-executivo adjunto da Fazenda, Rafael Dubeux, é que o país não repita a lógica de produzir em escala e exportar tudo para ser processado no exterior.

“Estamos falando de como financiar não só a extração, mas principalmente o refino e a transformação industrial. O desafio é trazer capacidade tecnológica e industrial para dentro do país”, disse Dubeux à coluna.

O BNDES já vem se movendo desde 2024, quando criou um fundo específico para minerais estratégicos e lançou editais para selecionar projetos de beneficiamento. No mesmo ano, o banco adaptou as debêntures incentivadas para priorizarem setores ligados à transição energética.