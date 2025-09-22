Assine
overlay
Início Economia

Transição energética sem municípios é ‘dinheiro jogado fora’, diz professor da FGV

Estudo da FGV em 20 cidades brasileiras vai apurar capacidade local de enfrentar mudanças climáticas

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
22/09/2025 13:33

compartilhe

Siga no
x
Transição energética sem municípios é ‘dinheiro jogado fora’, diz professor da FGV
Transição energética sem municípios é ‘dinheiro jogado fora’, diz professor da FGV crédito: Platobr Economia

A transição energética brasileira carrega uma fragilidade estrutural: a ausência dos estados e municípios, que ainda não têm capacidade mínima para implementar políticas de prevenção e adaptação. Metade sequer possui estrutura para lidar com desastres.

Para investigar essa lacuna, a FGV Earth conseguiu financiamento de 200 mil libras da British Academy, cerca de R$ 1,4 milhão, e vai mapear, até 2027, como 20 cidades podem se preparar para os impactos ambientais. O estudo pretende oferecer diretrizes de políticas que articulem os diferentes níveis de governo.

“Se [a política de transição energética] ficar só em Brasília, é dinheiro jogado fora. Os níveis subnacionais precisam estar preparados e incluídos, se não a execução falha”, disse à coluna o pesquisador José Antônio Puppim, coordenador do núcleo de Cidades do FGV Earth.

Ele lembra que o Brasil costuma ser celebrado pela matriz elétrica renovável e diversificada — com bioetanol, eólica e hidrelétrica — mas convive com gargalos básicos que fragilizam a transição.

“Avançamos em energia, mas seguimos atrasados em áreas como saneamento e descarte de resíduos. Não há mudança estrutural possível sem enfrentar essas desigualdades.”

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay