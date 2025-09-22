Bionexo volta a pensar em IPO com nova compra

Com a compra da Overmind, healthtech especializada em automação de receita hospitalar, a Bionexo volta a olhar para um futuro IPO. A plataforma que conecta fornecedores, prestadores e operadoras de planos de saúde chegou a avaliar uma oferta pública em 2021, mas ainda não concretizou esse movimento. A Bionexo tem o fundo americano Bain Capital entre os sócios.

A aquisição da Overmind, por R$ 50 milhões, levou para o portfólio de clientes da Bionexo gigantes como Fleury, Hospital Israelita Albert Einstein e Hapvida.

Na cúpula da companhia, o negócio é visto como estratégico para preencher lacunas tecnológicas em seu portfólio.

A avaliação é de que essa integração dá à Bionexo musculatura para disputar espaço num setor bilionário. Automação de processos, redução de glosas e previsibilidade financeira — serviços oferecidos pela Overmind — interessam a hospitais, operadoras de planos de saúde e investidores.