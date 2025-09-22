Assine
O pacote climático que o setor privado vai levar à ONU

Empresários vão se comprometer na ONU a triplicar energias renováveis até 2030 e pressionam por mercado global de carbono

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
22/09/2025 02:05

24.09.2024 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a Abertura do Debate Geral da 79.. Sess..o da Assembleia Geral das Na....es Unidas, no Sal..o da Assembleia Geral, da Sede das Na....es Unidas (ONU). Nova York - Estados Unidos..Foto: Ricardo Stuckert / PR
24.09.2024 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a Abertura do Debate Geral da 79.. Sess..o da Assembleia Geral das Na....es Unidas, no Sal..o da Assembleia Geral, da Sede das Na....es Unidas (ONU). Nova York - Estados Unidos..Foto: Ricardo Stuckert / PR

Confederações nacionais da indústria de 60 países, que representam quase 40 milhões de empresas, vão levar à Semana do Clima, em Nova York, nesta segunda-feira, 22, o compromisso de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030. A meta, até então, havia sido encampada apenas pelos países que assinaram acordo na COP28, que ocorreu nos Emirados Árabes, em 2023, sem envolvimento do setor industrial.

Articulado pela Sustainable Business COP (SB COP), iniciativa lançada pela Confederação Nacional da Indústria do Brasil, o documento com compromissos será entregue ao presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

Além da meta sobre energia renovável, os empresários pedem a integração internacional dos mercados de carbono — uma das frentes mais complexas da negociação climática.

Para Davi Bomtempo, superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da confederação, o engajamento empresarial é decisivo: “sem o setor privado, não tem essa agenda”.

A lista de propostas inclui ainda financiamento para a transição energética em países em desenvolvimento, cadeias produtivas sustentáveis, bioeconomia e metas de adaptação a eventos climáticos extremos.

