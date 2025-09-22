O pacote climático que o setor privado vai levar à ONU

Confederações nacionais da indústria de 60 países, que representam quase 40 milhões de empresas, vão levar à Semana do Clima, em Nova York, nesta segunda-feira, 22, o compromisso de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030. A meta, até então, havia sido encampada apenas pelos países que assinaram acordo na COP28, que ocorreu nos Emirados Árabes, em 2023, sem envolvimento do setor industrial.

Articulado pela Sustainable Business COP (SB COP), iniciativa lançada pela Confederação Nacional da Indústria do Brasil, o documento com compromissos será entregue ao presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

Além da meta sobre energia renovável, os empresários pedem a integração internacional dos mercados de carbono — uma das frentes mais complexas da negociação climática.

Para Davi Bomtempo, superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da confederação, o engajamento empresarial é decisivo: “sem o setor privado, não tem essa agenda”.

A lista de propostas inclui ainda financiamento para a transição energética em países em desenvolvimento, cadeias produtivas sustentáveis, bioeconomia e metas de adaptação a eventos climáticos extremos.