Assine
overlay
Início Economia

Gás encalhado mantém Brasil refém de fertilizantes importados

Para empresa especialista em gás, falta de infraestrutura e preços altos impedem uso do gás nacional na produção de insumos agrícolas

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
21/09/2025 06:03

compartilhe

Siga no
x
Gás encalhado mantém Brasil refém de fertilizantes importados
Gás encalhado mantém Brasil refém de fertilizantes importados crédito: Platobr Economia

O Brasil possui grandes reservas de gás natural e um setor de fertilizantes que depende fortemente dessa matéria-prima para produzir insumos agrícolas. No entanto, essa combinação promissora não se traduz em autossuficiência.

Segundo Betina Moura, especialista da consultoria Argus, empresa do ramo de energia, o problema central não está na falta de gás, mas na incapacidade de levá-lo até quem precisa.

Ela avalia que a malha de gasodutos do país está praticamente estagnada, sem expansão suficiente para conectar as áreas produtoras às regiões industriais. Além disso, o preço do gás nacional é considerado alto demais para competir com o produto importado.

Esse cenário cria um paradoxo: mesmo com potencial para dobrar, em poucos anos, o consumo de gás pela indústria de fertilizantes, o Brasil continua dependente do mercado externo. Hoje, 96% do nitrogênio utilizado na fabricação de fertilizantes químicos é importado, de acordo com levantamento da Argus.

“Sem condições competitivas, a indústria não absorve essa oferta”, disse Betina Moura.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay