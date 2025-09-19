Assine
overlay
Início Economia

Tax Free pode ser saída para déficit bilionário do turismo brasileiro

Em livro recém-lançado, ex-deputado efende devolução de impostos a estrangeiros como estímulo ao consumo; Rio deve ter projeto ainda este ano

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado e Gustavo Silva
GA
Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
19/09/2025 12:07

compartilhe

Siga no
x
Tax Free pode ser saída para déficit bilionário do turismo brasileiro
Tax Free pode ser saída para déficit bilionário do turismo brasileiro crédito: Platobr Economia

O Brasil bateu recorde histórico em 2024, ao receber 6,7 milhões de turistas estrangeiros — alta de 14,6% em relação ao ano anterior. Mas o saldo na balança de viagens continua no vermelho: enquanto brasileiros deixaram US$ 14,8 bilhões no exterior, os visitantes internacionais gastaram por aqui a metade, US$ 7,3 bilhões.

Para o consultor da presidência da Fecomércio-RJ, o ex-deputado federal Otavio Leite, a chave para virar esse jogo está no tax free, mecanismo que devolve impostos sobre compras realizadas por estrangeiros.

Tema de seu novo livro, “Tax free: Efeitos no consumo, na atratividade turística e no desenvolvimento econômico de um destino (Editora Senac)”, a política é adotada em mais de 50 países e, segundo Leite, “estimula o visitante a consumir mais no território, gerando empregos, divisas e desenvolvimento”.

Leite defende que o modelo brasileiro, já incorporado à reforma tributária, pode ir além: criar um Tax Free Pix, em que o cashback seria creditado em reais numa conta temporária aberta pelo visitante, incentivando-o a gastar o reembolso em solo nacional. “Já inauguramos a conversa com técnicos do Banco Central”, disse à coluna.

Um estudo feito com turistas que visitaram o Rio de Janeiro aponta que 46,5% comprariam mais se o mecanismo estivesse em vigor, o que poderia injetar até R$ 1 bilhão extra na economia fluminense.

“A ideia é que o Rio de Janeiro seja pioneiro, com edital de licitação para escolha da operadora até o fim do ano ”, antecipou Leite.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay