crédito: Como atualizar o CadÚnico pela internet e não perder seus benefícios

O governo federal iniciou uma grande revisão no Cadastro Único (CadÚnico), convocando milhões de famílias para atualizar suas informações. A medida é fundamental para garantir a continuidade de benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Quem não regularizar a situação pode ter o auxílio bloqueado ou até cancelado.

A boa notícia é que parte desse processo pode ser feita de forma simples e rápida, diretamente pelo celular. A atualização online por confirmação de dados já está disponível e evita que milhões de pessoas precisem se deslocar até um posto de atendimento. Entender como funciona o procedimento é o primeiro passo para não perder os benefícios.

Leia: CadÚnico é porta de entrada para faculdade e cursos gratuitos.

Quem precisa fazer a atualização cadastral?

A convocação do governo é direcionada a grupos específicos de famílias que estão com informações inconsistentes ou desatualizadas no sistema. O foco principal são os cadastros que não passam por nenhuma revisão há mais de dois anos. Com o tempo, a realidade da família pode mudar, e o governo precisa saber disso.

Além da desatualização por tempo, a revisão também mira famílias unipessoais, ou seja, compostas por uma única pessoa. O objetivo é verificar se esses cadastros são verdadeiros e se realmente atendem aos critérios dos programas sociais. Pessoas que mudaram de endereço, de renda ou tiveram alterações na composição familiar, como nascimento de um filho, também devem atualizar os dados.

Essa revisão é um procedimento padrão, chamado de Averiguação Cadastral. O governo cruza as informações do CadÚnico com outras bases de dados oficiais, como registros de emprego e previdência, para encontrar inconsistências. Se algo estiver diferente, a família é notificada para corrigir as informações.

Como saber se meu cadastro está desatualizado?

Existem maneiras simples de verificar a situação do seu cadastro sem sair de casa. Por meio do Aplicativo do Cadastro Único ou pelo acesso web no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, ao acessar sua conta, o usuário poderá consultar sua situação cadastral, assim como a data da última atualização e a data limite para uma nova atualização cadastral.

Passo a passo para atualizar o CadÚnico pela internet

A atualização online é feita exclusivamente pelo aplicativo "Meu CadÚnico" e serve apenas para confirmar que os dados da sua família continuam os mesmos. Se você mudou de endereço ou teve alguma outra alteração, precisará ir a um CRAS ou posto do CadÚnico.

Veja como fazer a atualização por confirmação:

Baixe o aplicativo "Meu CadÚnico" na loja de aplicativos do seu celular. Faça o login utilizando sua conta Gov.br. Caso não tenha uma, é possível criar na hora. Na tela inicial, procure pela opção "Atualização Cadastral por Confirmação". O aplicativo vai mostrar todos os dados da sua família registrados no sistema: endereço, composição familiar e renda. Leia todas as informações com atenção. Se tudo estiver correto, clique no botão para confirmar que os dados não mudaram. Após a confirmação, o sistema registrará a atualização e a data em que ela foi realizada.

É importante destacar que esse processo online vale como uma atualização oficial. Ao confirmar os dados, você declara ao governo que sua situação familiar permanece a mesma. A data da confirmação passa a contar como a última atualização do seu cadastro.

O que acontece se eu não atualizar meus dados?

Ignorar a convocação do governo para atualizar o cadastro pode levar a consequências sérias para o recebimento dos benefícios. O processo de penalidade é gradual. Primeiro, a família recebe avisos e notificações para que regularize sua situação.

Se o prazo não for cumprido, o primeiro passo do governo é o bloqueio dos benefícios. Durante esse período, o dinheiro fica retido, mas a família ainda tem a chance de resolver a pendência para voltar a receber. Caso a situação persista, a medida seguinte é o cancelamento definitivo do auxílio.

Uma vez cancelado, o processo para reingressar no programa social é mais complexo. A família precisará fazer um novo cadastro e passar por toda a análise de critérios novamente, sem garantia de aprovação imediata. Por isso, o ideal é agir assim que receber a notificação e manter as informações sempre em dia.

A atualização do CadÚnico pela internet serve para todos?

Não. A atualização online, feita pelo aplicativo "Meu CadÚnico", é válida apenas para famílias cujos dados não sofreram nenhuma alteração.

É um processo de confirmação, onde o responsável familiar declara que as informações de endereço, renda e composição familiar continuam as mesmas.

O que fazer se meus dados mudaram?

Se houve qualquer mudança, como alteração de endereço, renda, ou nascimento de um filho, a atualização deve ser feita presencialmente.

Nesse caso, é necessário procurar um posto de cadastramento no seu município.

Quais documentos levar para a atualização presencial?

O responsável familiar deve levar um documento de identificação com foto, como RG ou CNH, e o CPF.

Também é preciso apresentar os documentos de todas as pessoas da família, como CPF, certidão de nascimento ou casamento, e um comprovante de residência.

O que é a Averiguação Cadastral?

A Averiguação Cadastral é um processo de rotina do governo federal para verificar a consistência das informações do CadÚnico.

O sistema cruza os dados declarados pelas famílias com outras bases de dados oficiais para identificar possíveis inconsistências e garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.

Perdi o prazo para atualizar. O que devo fazer?

Se você perdeu o prazo, deve procurar um posto do CadÚnico o mais rápido possível para regularizar sua situação.

Mesmo que o benefício já tenha sido bloqueado, a atualização dos dados pode reverter o bloqueio e liberar os pagamentos retroativos, dependendo do caso.

Atualizar o cadastro garante o recebimento dos benefícios?

Manter o cadastro atualizado é uma condição obrigatória para continuar recebendo os benefícios, mas não é a única.

A família ainda precisa se enquadrar em todas as regras de elegibilidade dos programas sociais, como o critério de renda do Bolsa Família.