Primavera dos Livros estreia no MAR, no Rio

Depois de quase duas décadas no Museu da República, a Primavera dos Livros — organizada pela Liga Brasileira de Editoras — estreia casa nova: o Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, zona portuária do Rio.

De 25 a 28 de setembro, o encontro ocupará três andares do museu com feira, debates e programação infantil.

Mais de 50 editoras participam, entre elas Fósforo, Relicário, Oficina Raquel, Cobogó, Malê e Aleph. Nomes como Paulo Henriques Britto, Bráulio Tavares, Sonia Rosa, Heloisa Seixas e Claudia Roquette-Pinto já estão confirmados, ao lado da

nova geração da cena literária.