Primavera dos Livros estreia no MAR, no Rio
Maior feira de editoras independentes do país ganha casa nova em edição que integra Rio Capital Mundial do Livro
Depois de quase duas décadas no Museu da República, a Primavera dos Livros — organizada pela Liga Brasileira de Editoras — estreia casa nova: o Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, zona portuária do Rio.
De 25 a 28 de setembro, o encontro ocupará três andares do museu com feira, debates e programação infantil.
Mais de 50 editoras participam, entre elas Fósforo, Relicário, Oficina Raquel, Cobogó, Malê e Aleph. Nomes como Paulo Henriques Britto, Bráulio Tavares, Sonia Rosa, Heloisa Seixas e Claudia Roquette-Pinto já estão confirmados, ao lado da
nova geração da cena literária.