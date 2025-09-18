Assine
Primavera dos Livros estreia no MAR, no Rio

Maior feira de editoras independentes do país ganha casa nova em edição que integra Rio Capital Mundial do Livro

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Guilherme Amado e Gustavo Silva
18/09/2025 13:38

Primavera dos Livros estreia no MAR, no Rio

Depois de quase duas décadas no Museu da República, a Primavera dos Livros — organizada pela Liga Brasileira de Editoras — estreia casa nova: o Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, zona portuária do Rio.

De 25 a 28 de setembro, o encontro ocupará três andares do museu com feira, debates e programação infantil.

Mais de 50 editoras participam, entre elas Fósforo, Relicário, Oficina Raquel, Cobogó, Malê e Aleph. Nomes como Paulo Henriques Britto, Bráulio Tavares, Sonia Rosa, Heloisa Seixas e Claudia Roquette-Pinto já estão confirmados, ao lado da
nova geração da cena literária.

