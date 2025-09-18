IFI, do Senado, projeta números mais modestos que governo para PIB e inflação em 2026

Essas duas diferenças já bastam para colocar em dúvida a capacidade do governo de cumprir a meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB.

Segundo a instituição, para chegar lá seria preciso um esforço adicional de R$ 79,3 bilhões. Na prática, a conta fecha com um déficit primário de R$ 103 bilhões em 2026, ou 0,7% do PIB. Mesmo com os descontos legais, o resultado ficaria negativo em 0,3% — fora da margem permitida pelo arcabouço fiscal.

O relatório citou ainda riscos de arrecadação, já que parte das receitas depende de medidas que ainda tramitam no Congresso, como a MP que amplia a tributação sobre aplicações financeiras e fintechs e o projeto de lei que isenta as faixas mais baixas do IRPF.

No campo das despesas, a Instituição Fiscal Independente vê otimismo excessivo do governo ao projetar gastos previdenciários e assistenciais menores do que a tendência sugere.

Na avaliação do diretor Marcus Pestana, o Brasil não está em situação aguda como a da Argentina, mas vive um processo “lento, gradual e progressivo” de deterioração fiscal.

“As mudanças de metas e a exclusão de determinadas despesas da apuração do lilmite de gastos e das metas fiscais comprometem o papel do arcabouço de sinalizador da solidez da política fiscal”, afirmou.