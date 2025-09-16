A inflação da picanha em agosto

No churrasco de agosto, a picanha saiu mais barata. O corte mais emblemático do brasileiro registrou queda de 1,66% nos preços em relação a julho, segundo o IPCA do IBGE. No mesmo período, o índice geral teve recuo de 0,11%.

Em 12 meses, porém, o preço da picanha subiu 1,11% — bem abaixo da inflação geral do período, que foi de 3,15%.

A oscilação acompanha fatores sazonais: maior oferta de animais abatidos, promoções em supermercados e frigoríficos mais abastecidos ajudam a explicar a queda recente.

Já os picos de outubro de 2024 (+3,73%) e abril deste ano (+3,62%) lembram que até a rainha da grelha não escapa das pressões de custo, que podem voltar a impactar os preços do corte.