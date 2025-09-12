Assine
overlay
Início Economia

Governistas temem que Centrão transforme MP alternativa ao IOF em moeda de troca

Articuladores apontam que falta de apelo popular fragiliza MP do governo que prevê tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
12/09/2025 16:06

compartilhe

Siga no
x
Governistas temem que Centrão transforme MP alternativa ao IOF em moeda de troca
Governistas temem que Centrão transforme MP alternativa ao IOF em moeda de troca crédito: Platobr Economia

Entre articuladores do governo no Congresso, circulam temores de que a MP que altera a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais vire terreno fértil para emendas e barganhas políticas para o Centrão.

Um líder governista resumiu que, sem uma bandeira “vendável” e popular — como a isenção do Imposto de Renda e a flexibilização da CNH —, partidos do Centrão podem impor “pedágios” em troca da aprovação da MP.

O temor é que o custo dessas negociações aumente em um momento de tensão, com a base enfraquecida após o afastamento de União Brasil e PP. Como já mostrou a coluna, o agro também resiste à tributação de títulos ligados ao setor.

O relator da MP, Carlos Zarattini, do PT de São Paulo, anunciou que vai retirar do texto a tributação sobre debêntures incentivadas e manter benefícios para fundos de infraestrutura. Ele confirmou ainda a unificação da alíquota de 17,5% para aplicações financeiras, mas deixou em aberto se a taxação de LCIs e LCAs, hoje isentas, será mantida no parecer.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay