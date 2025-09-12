Assine
Lula arbitra divergência entre Fazenda e Trabalho sobre vales alimentação e refeição

Impasse interno no governo Lula emperra reforma de vales do Programa de Alimentação do Trabalhador

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
12/09/2025 09:02

A regulamentação do vale refeição e do vale alimentação gerou discordâncias dentro do governo Lula. Dois ministérios divergem sobre o assunto.

A Fazenda abraçou a ideia de cortar as taxas de portabilidade e reduzir o prazo de repasse aos lojistas, o que abriria espaço para a chamada “desintermediação”, podendo prever até mesmo um pagamento via Pix aos trabalhadores. O modelo é defendido pelos supermercados e promete reduzir o custo da cesta básica em até 2%.

Já o Ministério do Trabalho resiste, sob o argumento de que mudanças bruscas podem desorganizar o setor de vouchers e afetar pequenas empresas.

Lula tem atuado como árbitro do cabo de guerra. Sem acordo entre as duas pastas, a reforma do Programa de Alimentação do Trabalhador está travada. Segue pendente até mesmo a definição de um teto para as taxas cobradas.

