Vale faz reunião para apresentar o fechamento da Mina de Águas Claras

A Vale vai realizar uma reunião pública para discutir o fechamento da Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (10/9). O encerramento das atividades no local faz parte do Plano Ambiental de Fechamento de Mina (PAFEM), com objetivo de fazer uma “transição segura” do território para novos usos.

Segundo comunicado da empresa, a reunião será dedicada à apresentação dos avanços nas obras. De acordo com a diretora de Minas Paralisadas, Fabiana Cruz, a prioridade da Vale é assegurar a “estabilidade, segurança e recuperação ambiental da área”.

“O processo de fechamento da Mina de Águas Claras segue os mais rigorosos padrões técnicos e ambientais, sempre alinhado às diretrizes legais e às melhores práticas de engenharia internacionais”, ressaltou.



Ainda de acordo com a Vale, mais de 10 mil pessoas foram ouvidas nos últimos anos sobre o futuro da mina de Águas Claras. A mineradora afirma que “devido à complexidade do terreno”, foram desenvolvidas soluções para execução de algumas obras, como a utilização de equipamentos operados a distância e a contratação de profissionais alpinistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A mina foi desativada em 2002 e está sob gestão da Vale desde 2006, após aquisição da Minerações Brasileiras Reunidas (MBR). O espaço tem uma área total de 19 milhões de metros quadrados, abrigando pelo menos 12 milhões de m² de áreas verdes protegidas.