Caso da Ambipar na CVM sem relação com exigência de oferta de ações

Ambipar informou ao mercado ter sido notificada pela CVM sobre processo administrativo

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
05/09/2025 18:10

A Ambipar informou ao mercado nesta sexta-feira, 5, por meio de um fato relevante, que foi notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a respeito de um processo administrativo que apura a compra de ações de emissão da própria Ambipar no âmbito do seu programa de recompra.

A empresa, que encerrou recentemente um caso na CVM, sobre a não obrigatoriedade da realização de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), informou que o processo atual apura o descumprimento ao limite de 10% das ações em circulação, conforme previsto em lei e em uma resolução da CVM de 2022.

Ainda conforme a Ambipar, o objetivo do programa de recompra de ações foi “viabilizar o Programa de Incentivo de Longo Prazo destinado aos seus executivos, com o propósito de fortalecer o alinhamento entre a gestão e os interesses dos acionistas”.

A OPA, cuja realização a empresa foi desobrigada a fazer pela própria CVM, obriga acionistas que atingem certo nível de participação numa empresa a oferecer a compra a minoritários em condições parecidas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

