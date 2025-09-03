Assine
overlay
Início Economia

Setores brasileiros apostam que Trump não subirá a tarifa em retaliação a julgamento

Lobby direto na Casa Branca tenta separar política de negócios e abrir espaço para rever as sanções impostas

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
03/09/2025 02:04

compartilhe

Siga no
x
Setores brasileiros apostam que Trump não subirá a tarifa em retaliação a julgamento
Setores brasileiros apostam que Trump não subirá a tarifa em retaliação a julgamento crédito: Platobr Economia

Diferentes players do mercado brasileiro não trabalham com a expectativa de novas tarifas americanas contra o Brasil, mesmo com o início do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo. O cálculo de representantes da Indústria, Comércio e Agropecuária ouvidos pela coluna é pragmático: retaliar mais significaria, para Donald Trump, estrangular um mercado que hoje já está sob pressão por possibilidade de escassez de insumos, principalmente os agrícolas.

A principal leitura é de que o peso das commodities brasileiras no mercado americano pressiona por um afrouxamento das sanções impostas. Mas não sem muito esforço.

Não foram poucas as associações e federações – de diversos setores – que lançaram mão de contratos com lobistas americanos com trânsito direto na Casa Branca para tentar sensibilizar o entorno de Trump. A principal busca, hoje, é tirar as conversas do entorno da política e falar de business, apenas.

Uma liderança, que acompanha as negociações, reforçou que o setor já lida com juros altos e câmbio desfavorável e que não trabalha com o cenário de novas barreiras. O esforço é concentrado em reduzir as que já existem, por meio de articulação entre exportadores locais e importadores nos EUA. Há até iniciativas de judicialização para questionar a sobretaxa de 50% imposta por Trump em 2025.

Na contramão, István Kasznar, PhD em Economia e professor da FGV Ebape, avalia que há possibilidade de certos indicadores mostrarem uma elevação das tarifas.

“Como as taxas estão sendo usadas como um instrumento político, é possível recebermos mais taxações. Então não há o que descartar”, complementa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay