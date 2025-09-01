Governo aprova sobretaxa das folhas de aço da China

A Associação Brasileira da Embalagem de Aço (Abeaço) criticou nesta segunda-feira, 1, a decisão da Câmara do Comércio Exterior (Camex) de sobretaxar as importações de folhas de aço da China. A entidade estava em contenda de antidumping com a CSN, única produtora desse material no Brasil.

De acordo com a Abeaço, a sobretaxa vai incidir nos preços da cesta básica, uma vez que vai encarecer embalagens como a da lata de sardinha. Essa sobretaxa, autorizada por cinco anos, varia de US$ 284,34 a US$ 499,35 por tonelada importada.

Diz a nota assinada pela presidente da associação, Thais Fagury:

“A decisão, apresentada como proteção à indústria siderúrgica, na prática beneficia o monopólio da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), peticionária do processo, em detrimento de dezenas de empresas da cadeia produtiva e, em última instância, do consumidor brasileiro. Conforme demonstrado ao longo de toda a investigação, além dos custos, a indústria recorre à importação por uma necessidade de qualidade, segurança e especificações técnicas que o produto nacional nem sempre atende.”

De acordo com a nota, “o impacto mais imediato será o aumento de custos para a indústria, inclusive de alimentos, gerando pressão inflacionária sobre produtos essenciais. As folhas metálicas representam até 70% do custo de uma lata. Alimentos como sardinha e leite em pó, consumidos majoritariamente por famílias de baixa renda, terão seus preços impactados, com um custo total que pode superar R$ 4,5 bilhões em cinco anos.”