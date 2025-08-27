Assine
overlay
Início Economia

Diesel dos EUA deve superar o da Rússia nas importações brasileiras já em setembro

Abicom prevê avanço dos contratos americanos enquanto importação de diesel russo perde prioridade nos próximos meses

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
27/08/2025 06:04

compartilhe

Siga no
x
Diesel dos EUA deve superar o da Rússia nas importações brasileiras já em setembro
Diesel dos EUA deve superar o da Rússia nas importações brasileiras já em setembro crédito: Platobr Economia

O volume de diesel vindo dos Estados Unidos deve ultrapassar o da Rússia entre agosto e setembro. A afirmação é do segundo presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom), entidade que reúne importadoras de combustíveis.

“O setor brasileiro já vem optando por contratos com o mercado americano. Deve haver normalização em novembro, quando as refinarias russas voltarem a operar”, disse Sérgio Araújo à coluna.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia se tornou a principal fornecedora do Brasil, responsável por 60% do diesel importado e mais de US$ 13 bilhões em compras desde 2022. Só no segundo trimestre de 2025, o volume importado de Moscou cresceu 229% em relação ao ano anterior, alcançando 122 mil barris por dia.

O movimento recente, porém, tem menos a ver com pressões da Casa Branca e mais com o mercado.

“Efetivamente, nada mudou com as ameaças de Trump. O preço do diesel russo subiu dois centavos de dólar por galão, houve redução da oferta por sazonalidade, e contratos foram fechados com refinarias americanas”, explicou Araújo.

O deslocamento das importações ocorre em meio ao risco de sanções. Os EUA já aplicaram tarifas de 50% à Índia por importar derivados russos, e há temor de que o Brasil seja o próximo alvo. Com capacidade de refino para apenas 70% do diesel que consome, o país depende do mercado externo e busca alternativas para evitar impacto direto nos preços internos.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay