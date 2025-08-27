Reunião da CSN com governo aumenta tensão no setor de embalagens de aço
CSN se reuniu com MDIC antes de governo decidir sobre ação antidumping
Uma reunião da CSN com integrantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), na semana passada, tensionou ainda mais a indústria nacional de embalagens de aço. É que, nesta quarta-feira, o Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) se reúne para decidir sobre a sobretaxa provisória que, desde o final de 2024, afeta a importação de folhas de aço da China. A CSN mantém o monopólio do setor.
As folhas de aço são usadas para embalagens de alimentos, tintas e outros produtos. O processo, iniciado a pedido da própria CSN sob a alegação de dumping, tem gerado um conflito de interesses industriais, entre o monopólio do aço para latas e as indústrias brasileiras de embalagens e de alimentos.
As indústrias de alimentos e de embalagens de aço afirmaram aos conselheiros que a CSN não é apenas a principal fornecedora do insumo para embalagens de aço, mas também compete, segundo elas, diretamente com seus clientes na produção de latas de aço a preços abaixo do mercado, já que também fabrica embalagens de aço e concorre com as demais.
Caso não tenha uma solução agora, a Gecex tem até segunda-feira para divulgar sua decisão.