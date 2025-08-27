Assine
Reunião da CSN com governo aumenta tensão no setor de embalagens de aço

Tatiana Farah
Tatiana Farah
27/08/2025 04:04

Uma reunião da CSN com integrantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), na semana passada, tensionou ainda mais a indústria nacional de embalagens de aço. É que, nesta quarta-feira, o Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) se reúne para decidir sobre a sobretaxa provisória que, desde o final de 2024, afeta a importação de folhas de aço da China. A CSN mantém o monopólio do setor.

As folhas de aço são usadas para embalagens de alimentos, tintas e outros produtos. O processo, iniciado a pedido da própria CSN sob a alegação de dumping, tem gerado um conflito de interesses industriais, entre o monopólio do aço para latas e as indústrias brasileiras de embalagens e de alimentos.

As indústrias de alimentos e de embalagens de aço afirmaram aos conselheiros que a CSN não é apenas a principal fornecedora do insumo para embalagens de aço, mas também compete, segundo elas, diretamente com seus clientes na produção de latas de aço a preços abaixo do mercado, já que também fabrica embalagens de aço e concorre com as demais.

Caso não tenha uma solução agora, a Gecex tem até segunda-feira para divulgar sua decisão.

