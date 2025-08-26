Assine
Para reverter tarifaço, CNI recorre a lobby que já teve solavanco com Trump

A Confederação Nacional da Indústria contratou a Ballard Partners, escritório de Washington que protagonizou polêmica com o ex-presidente americano, envolvendo criptomoedas

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
26/08/2025 18:57

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) contratou a Ballard Partners, escritório de lobby em Washington que, meses atrás, foi alvo de um rompimento público com Donald Trump.

Em março deste ano, a Ballard redigiu uma postagem publicada no Truth Social pelo ex-presidente americano, defendendo uma “reserva estratégica de criptomoedas” que incluía o XRP — ativo da Ripple Labs, cliente da firma.

Ao descobrir a ligação, Trump se irritou e ordenou que a Ballard fosse mantida distante da Casa Branca, noticiou a imprensa americana.

Apesar do afastamento, a Ballard seguiu expandindo sua carteira: no primeiro trimestre, fechou 130 novos contratos e faturou US$ 14 milhões com lobby. Pouco depois, em maio, Brian Ballard conseguiu uma reunião cordial com Trump e sua chefe de gabinete, Susie Wiles, em gesto de reaproximação.

Agora, é justamente essa empresa que a CNI aposta para tentar reverter o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A contratação ocorre às vésperas de uma missão da entidade a Washington e se apoia na influência da Ballard entre republicanos.

Procurada, a CNI informou que contratou o Escritório Ballard para “atuar em defesa da indústria brasileira contra as tarifas adicionais impostas pelo governo norte-americano”.

