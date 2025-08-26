Assine
overlay
Início Economia

Mudança de cargos prevista no Banco Central pode segurar baixa da Selic

Mandatos de dois indicados por Bolsonaro terminam em dezembro e sucessão abre cautela em revisão da Selic

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
26/08/2025 17:31

compartilhe

Siga no
x
Mudança de cargos prevista no Banco Central pode segurar baixa da Selic
Mudança de cargos prevista no Banco Central pode segurar baixa da Selic crédito: Platobr Economia

Com a deflação de 0,14% apontada no IPCA-15 deste mês de agosto, houve dúvidas se a Selic, taxa básica de juros do país, seria mantida em 15% até o fim deste ano. E o mercado entende que sim. A projeção de economistas ouvidos pela coluna é de que cortes são projetados apenas a partir de 2026.

O fator que reforça a cautela é a mudança na composição da diretoria colegiada do Banco Central. Os mandatos de Renato Dias de Brito Gomes (Organização do Sistema Financeiro e Resolução) e Diogo Abry Guillen (Política Econômica) terminam em 31 de dezembro. Ambos foram indicados ainda no governo Bolsonaro e estão entre os últimos da atual composição do Copom, que revisa periodicamente a Selic. A substituição desses cargos abrirá espaço para novas nomeações de Lula.

“Um diretor em fim de mandato não tende a antecipar riscos, e quem entra provavelmente preferirá esperar para ganhar credibilidade antes de votar pela queda dos juros”, avalia Lucas Farina, economista da Genial Investimentos.

O especialista destaca ainda que os núcleos da inflação do país permanecem pressionados, principalmente em serviços.

“A inflação cheia surpreendeu, mas foi influenciada por fatores temporários, como o bônus de Itaipu”, afirma.

Para Farina, a recente valorização do real frente ao dólar tem sido determinante na desaceleração dos preços — mais até do que o aperto monetário.

“O câmbio está carregando o processo desinflacionário. A política monetária ainda não mostrou efeito claro sobre os núcleos”, conclui.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay