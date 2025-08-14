Imposto de Renda: Motta diz que isenção pode ser votada nos próximos dias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta quinta-feira (14/8), esperar que o aumento da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) possa ser levado para a votação no plenário em breve.

"Nos próximos dias, esperamos que a medida possa ser apreciada no plenário da Câmara, já que é uma matéria muito importante para ajudar milhões de brasileiros e brasileiras, que terão a oportunidade de ter uma renda a mais com essa isenção. Então, a pauta do IR é, sim, uma prioridade para esse segundo semestre", disse em entrevista à Globo News.





Nesta terça-feira (12/8), porém, o deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto de lei de isenção do IRPF para quem recebe até R$ 5 mil, o PL 1.087/2025, afirmou que a proposta poderia ser aprovada pela Câmara apenas em dezembro.

"Ambiente favorável"



Segundo Motta, a aprovação do relatório de Lira por unanimidade "demonstra que o ambiente na Casa é favorável para a aprovação dessa matéria".



"Inclusive, a ministra Gleisi [Hoffmann] tem defendido essa pauta. Recentemente, o presidente Lula, com quem estive, também fez questão de reforçar a importância de o Congresso analisar", disse na entrevista.



Lira havia dito que o prazo para votação poderia ser setembro ou dezembro, a depender de Motta. "Uma coisa é uma comissão [aprovar o texto], outra é no plenário. Tenho dito isso a todos os líderes ao presidente, a quem cabe fazer a pauta e colocar [para votar]", disse o deputado.



"O principal problema é a forma de compensação", disse, indicando que pode haver mudanças no texto aprovado na comissão especial", disse. "A gente tem que ter um binômio entre texto e voto", observou.

Na terça, Lira participou de almoço com deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) e pediu apoio deles para aprovar um texto "mais retilíneo".