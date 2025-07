Cooperativismo mineiro movimentou R$ 157,8 bi em 2024, crescimento de 21,7%

As cooperativas de Minas Gerais movimentaram R$ 157,8 bilhões em 2024, um crescimento de 21,7% em relação a 2023, com um incremento de R$ 28,8 bilhões. Os números foram apresentados nesta terça-feira (1º/7) e fazem parte do Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro, editado pelo Sistema Ocemg, que representa as cooperativas do estado.

O avanço do cooperativismo mineiro é significativo quando comparado com o crescimento médio da economia de Minas, que ficou entre 3% e 4%, dependendo do setor.

O ramo que registrou maior crescimento em 2024 foi o de Infraestrutura, cuja movimentação saltou de R$ 33,9 milhões para R$ 514,9 milhões, um “voo” de 1.420%. Esse “boom” é explicado pela consolidação das cooperativas de energia, principalmente as solares, impulsionadas pela busca de fontes renováveis. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a geração solar instalada cresceu 45% no ano passado.

Outro setor das cooperativas mineiras que se destacou em 2024, com 35,4% de crescimento, foi o de Transporte, que faturou R$ 4,2 bilhões. Quase metade dos serviços ofertados (47,6%) vem do transporte de carga, impulsionado pelo e-commerce e pelas entregas urbanas. O ramo Agropecuário movimentou R$ 52,7 bilhões no ano passado, aumento de 30,9%. Em 2024, as cooperativas responderam por 22,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio mineiro.

O ramo cooperativo de Crédito é o que mais movimenta valores, tendo somado R$ 83,2 bilhões em 2024, crescimento de 17,1% frente aos R$ 71 bilhões registrados em 2023. “Quando a cooperativa chega, o recurso fica na comunidade, gira no comércio local e volta em forma de desenvolvimento”, explica Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg.

Na Saúde, o cooperativismo mineiro avançou 12,5%, movimentando 16,5 bilhões. De acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o estado tem hoje 5,8 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares, sendo que 3,4 milhões (59,5%) são atendidos por cooperativas de saúde.

As cooperativas de Consumo de Minas Gerais - que têm como principais serviços o fornecimento de alimentos, medicamentos e material escolar - registraram crescimento de 22,6%, movimentando R$ 493,2 milhões no ano passado. Por fim, o ramo de Trabalho e Produção de Bens e Serviços movimentou R$ 164,1 milhões em 2024, aumento de 4%. Este setor é representado principalmente por cooperativas ligadas à educação, consultoria e assessoria técnica.

