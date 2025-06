Ambipar contrata executiva ex-UBS

Sylvia Coutinho, ex-presidente do UBS no Brasil, foi contratada pela Ambipar como conselheira sênior para ativos globais da companhia. A executiva tem mais de 30 anos de experiência no setor financeiro e contribuirá com a estratégia de expansão e consolidação global da companhia.

Na Ambipar, Sylvia atuará com as ex-ministras Kátia Abreu e Izabella Teixeira. Kátia assumiu um cargo global na gigante de gestão ambiental, e Izabella é presidente do Comitê Global de Sustentabilidade da Ambipar.

Antes de chegar à companhia, Sylvia foi a primeira mulher no comitê executivo do HSBC no Brasil e comandou a integração entre UBS e Credit Suisse no país e na América Latina, a partir de 2023. Ela deixou o banco no final de 2024.

O grupo conta ainda com o diplomata Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) e atual presidente global de operações da empresa.