O valor pago pela J&F ao encerrar briga com Paper pela Eldorado Celulose

A J&F anunciou nesta quinta-feira, 15, que pagou à vista R$ 15 bilhões à Paper Excellence para encerrar a longa disputa judicial entre as empresas pela Eldorado Brasil Celulose.

Com a transação concluída, e empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista se tornou a única acionista da Eldorado.

O acordo envolveu a compra dos 49% da Paper na Eldorado e colocou fim a oito anos de uma guerra nos tribunais entre os Batistas e a companhia indonésia.

Fora da Eldorado, como mostrou a coluna, a Paper seguirá no Brasil, identificando oportunidades e investindo em outras empresas do setor.

Cláudio Cotrim, CEO da companhia, seguirá como executivo à frente da operação no Brasil e também manterá seus assentos nos conselhos globais de outras empresas do grupo no exterior, cujo dono é o indonésio Jackson Wijaya.