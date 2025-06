Supermercados querem instalar farmácias inteiras e vender remédios com prescrição

Em meio à discórdia com o setor farmacêutico sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, associações do setor supermercadista vão levar ao Senado, em uma audiência pública nesta quarta-feira, 11, uma proposta pela instalação de farmácias completas dentro dos supermercados. A audiência será na Comissão de Assuntos Sociais da Casa.

Entidades como a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Associação Brasileira dos Atacarejos (Abaas) e Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad) vão sugerir que essas farmácias incluam presença física obrigatória de farmacêuticos e uma estrutura adequada aos padrões da Anvisa para o setor, com área exclusiva e climatizada.

Neste caso, a proposta é para que sejam vendidos não somente os MIPs nos supermercados, mas também medicamentos que exigem prescrição médica.

A discussão sobre a oferta de medicamentos em supermercados tramita no Congresso no Projeto de Lei 2158/2023, de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba.

O texto original sugere que os MIPs sejam vendidos em supermercados, desde que os estabelecimentos disponibilizem farmacêuticos, virtual ou presencialmente, para orientação técnica aos consumidores.

Enquanto o setor de supermercados defende a abertura do mercado sob a justificativa de baixar em até 35% os preços dos medicamentos, as redes de farmácias entendem que os supermercados não reúnem condições para receber esses produtos, como a necessidade de se ter um profissional farmacêutico de plantão e o zelo para a armazenagem dos itens em estoque.