Alckmin recebe fabricantes de embalagens em disputa com a CSN

Em guerra com a CSN por causa de importações, a Abeaço (Associação Brasileira de Embalagem de Aço) se reúne com Geraldo Alckmin nesta quinta-feira, 12, para protestar contra uma possível sobretaxa na importação de folhas de aço da China. Única fonte desse tipo de material no Brasil, a CSN apoia a sobretaxa, mas a Abeaço afirma que a medida em discussão no governo pode aumentar em até 5% o preço final dos produtos, como latas de sardinha e de leite em pó.

Este e o primeiro encontro de Alckmin com os produtores de embalagens, que se queixam que a CSN já foi recebida no MDIC em 12 ocasiões. Outro ponto da crítica da Abeaço ao governo é que o encontro com o vice-presidente da República e ministro do MDIC acontece aos 45 minutos do segundo tempo, no mesmo dia em que o Departamento de Defesa Comercial (Decom) deve emitir seu parecer final sobre o caso. Para os representantes da indústria de embalagens, isso significa que a decisão do governo já parece tomada. E não é a favor deles. A decisão final deve ser divulgada até o dia 26 deste mês.

O discurso dos fabricantes de embalagem que será feito a Alckmin está na ponta da língua. O setor, que emprega 25 mil pessoas, prevê o encarecimento da cesta básica e de materiais de construção, como tintas, impactando programas como o Minha Casa, Minha Vida. Vai dizer também que a importação é uma necessidade, citando a “falta de tecnologia dos produtos CSN” e a qualidade inferior em comparação ao mercado internacional.