As cifras por trás do projeto da Rua da Cerveja no Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro está investindo cerca de R$ 30 milhões em projetos para a revitalização do centro da cidade. Parte desse montante está fomentando a abertura de cervejarias e projetos culturais na região. A ideia é conectar imóveis ociosos a iniciativas de empreendedorismo, transformando o centro em um polo turístico e gastronômico da cidade.

Na última semana, a Rua da Cerveja, parte do programa Reviver Centro, recebeu duas novas cervejarias: a Piedade e a Martelo Pagão, ampliando as opções cervejeiras no local, que já havia recebido a Cervejaria Vírus Bier, em setembro de 2024. Ao todo, serão nove cervejarias e 43 projetos culturais na região.

No projeto da Rua da Cerveja, a prefeitura do Rio está investindo até R$ 192 mil para auxiliar a reforma dos imóveis para cada cervejaria inscrita no programa e dará cerca de R$ 15 mil mensais em incentivos como custeio de luz e aluguel. Os repasses mensais terão duração de 30 a 48 meses. A expectativa da prefeitura é movimentar R$ 222 milhões em quatro anos, gerando uma massa salarial de R$ 41,8 milhões e cerca de 500 novos empregos.