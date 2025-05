A peregrinação de associações pela manutenção de vetos no PL das eólicas offshore

Diversas associações do setor de energia estão dialogando intensamente com lideranças parlamentares em busca da manutenção dos vetos no marco regulatório das eólicas offshore. O texto, que autoriza a exploração de energia em alto-mar por meio de outorga ou concessão, havia sofrido uma série de alterações no Congresso, como a inclusão de benefícios às termelétricas a carvão e gás natural, pontos vetados pelo presidente Lula.

O presidente da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), Marcos Madureira, disse à coluna que o diálogo tem sido intenso. A queda dos vetos representaria, segundo as associações, um impacto de R$ 19 bilhões nas contas públicas por ano até 2050.

“O nosso movimento quer mostrar que isso [a retirada dos vetos] seria um ônus para o consumidor. Todo parlamentar deveria estar se colocando contrário a essas emendas, ou seja, a favor da manutenção dos vetos”, afirma Madureira.

“Estamos fazendo o diálogo de maneira intensa, falando com os senadores, agendando com as lideranças, tanto da situação do governo quanto os da oposição, porque isso não é um projeto que favorece um lado ou outro. É um projeto que, se caírem os vetos, vai prejudicar toda a população. Por isso é que nós entendemos a necessidade desse projeto por todos os parlamentares, independentemente de qual seja a facção política deles.”

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, disse a lideranças do Senado nesta quinta-feira, 10, que convocará sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos pendentes de votação para 27 de maio.