Presidente mexicana vira queridinha de empresários brasileiros

Mais contundente contra o tarifaço de Donald Trump, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, está fazendo sucesso entre os empresários brasileiros.

Um dos empresários do setor de aço e alumínio ouvidos pelo PlatôBR reclamou do governo brasileiro, que, para ele, está esperando demais para tomar providências sobre a guerra tarifária. O setor foi o primeiro a ser taxado.

“Boa mesmo é aquela presidente do México. Qualquer dia, eu não duvido, ela vai aparecer com a cabeça do Trump na mão lá em Monterrey. Ou vai acabar virando a emissora oficial do Green Card”, brincou ele.

O México e o Canadá foram os primeiros países a sofrerem a imposição das pesadas taxas de importação do governo americano, que já teve de recuar em alguns pontos dado o intenso comércio com esses países.