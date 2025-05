Eduardo Saverin é o homem mais rico da América do Sul

O empresário brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e dono de uma fortuna de US$ 29,8 bilhões, é a pessoa mais rica da América do Sul, de acordo com dados em tempo real da Forbes.

Conforme o levantamento, três dos cinco maiores bilionários da região são do Brasil. Juntas, as fortunas desses cinco membros do restrito grupo de sul-americanos somam US$ 108,4 bilhões.

O mais rico, Saverin, ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, fundaram o Facebook quando estudavam na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Natural de São Paulo, ele mora em Cingapura desde 2012 e mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

A chilena Iris Fontbona e os filhos dela possuem uma fortuna de US$ 27,2 bilhões e estão em segundo lugar na lista. Controlam a Antofagasta Plc, dona de minas de cobre no Chile e têm participação majoritária no conglomerado Quiñenco, com negócios no setor bancário, de bebidas e transportes.

Em terceiro lugar do ranking, está Vicky Safra, hoje, a mulher mais rica do Brasil. Ela e seus quatro filhos herdaram a fortuna do falecido marido, o banqueiro Joseph Safra. O patrimônio conjunto soma US$ 22,1 bilhões. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York, nos EUA

O quarto lugar é do megaempresário brasileiro Jorge Paulo Lemann e família, com patrimônio de US$ 17,3 bilhões. Lemann e os sócios brasileiros Carlos Sicupira e Marcel Herrmann Telles se tornaram os empresários por trás do sucesso da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, criada em 2004 a partir da fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev.

E, por último, no quinto lugar, está o colombiano cofundador do Nubank David Velez e família, com uma fortuna de US$ 12 bilhões.