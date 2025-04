Alexandre Silveira acredita que decisão da Opep se refletirá no preço da gasolina

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse a interlocutores que acredita que a entrada do Brasil em fórum da Opep ajudará a baixar o preço dos combustíveis no mundo (e no país).

O grupo que reúne os principais países exportadores de petróleo do mundo anunciou aumento da produção diária para 411 mil barris de petróleo a partir de maio. Esse volume equivale a três aumentos mensais de acordo com o plano anterior da Opep.

O Brasil decidiu ingressar no fórum da Opep, conforme anunciado pelo ministro Silveira, em fevereiro de 2025. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e tem como objetivo principal permitir que o país participe das discussões estratégicas sobre a produção e comercialização de petróleo.

Embora o Brasil não tenha obrigações formais de seguir as diretrizes da Opep ou da Opep+, sua participação no fórum é vista pelo setor como uma oportunidade para influenciar políticas que podem impactar diretamente o mercado interno de combustíveis.