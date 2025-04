Revendedores de gás de cozinha se reúnem com Rui Costa e pedem maior competitividade

Com o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP), o tradicional gás de cozinha, aproximando-se de R$ 110 no país, entidades do setor se reuniram com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na reunião, o ministro defendeu o pleito das associações, que pediram para permitir enchimento de outras marcas e fracionado, retirada pelo modal rodoviário de GLP por pequenos distribuidores de refinarias da Petrobras para aumentar a competição no setor e reduzir os preços. A medida também contaria com o apoio do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia.

As práticas anticompetitivas do setor de distribuição chamam atenção do Planalto que estuda Decreto dentro do Programa Gás Para Todos para redesenhar o modelo de distribuição de GLP e beneficiar os consumidores. Os representantes das revendas de GLP saíram animados do encontro, por verem interesse do governo na formação de um setor de GLP mais competitivo.