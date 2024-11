"Medida extraordinária", diz Lula sobre pacote de corte de gastos

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou comentários positivos a respeito do pacote de corte de gastos, elogiando, em especial, os aspectos sociais do plano. Durante uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (28/11) no Palácio do Planalto, que marcou o repasse de novos recursos para a ferrovia Transnordestina, o chefe do executivo declarou: "apresentamos uma política de renda, para que a gente possa garantir que as pessoas que ganham até R$ 5 mil não paguem mais Imposto de Renda (IR) nesse país".

Lula argumentou ainda tal medida, que será compensada com uma contribuição extra para pessoas com renda mensal igual ou superior a R$ 50 mil, foi tomada para permitir que o Brasil "continue sendo um país de muita inclusão social, de muita justiça social, para que a gente possa dar ao povo brasileiro o direito de viver com uma certa dignidade". O presidente ainda classificou a iniciativa como "medida extraordinária".

Também nesta quinta-feira (28/11), Lula voltou a destacar o aumento da faixa de isenção do IR no X, antigo twitter. "Ontem apresentamos uma política de contenção de gastos, porque temos que cumprir o arcabouço fiscal, e também uma proposta de revisão de imposto de renda que dará isenção para quem ganha até R$ 5 mil", disse na postagem.

"Vamos garantir que a inclusão social siga com responsabilidade fiscal, para que os avanços conquistados pelas pessoas no seu nível de vida não retrocedam", concluiu Lula.