O volume diário de transações via Pix atingiu um novo recorde na última sexta-feira (5/7), quinto dia útil do mês. De acordo com o Banco Central, foram registradas 224,2 milhões de transações em um único dia, movimentando o valor recorde de R$ 119,4 bilhões.

O recorde anterior, registrado em 7 de junho deste ano, era de 206,8 milhões de transações. “Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, destacou o BC em nota.

O BC, junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN), alteraram regras para simplificar o uso do Pix, o que inclui nova função de pagamento por aproximação. A funcionalidade deve ser lançada em 28 de fevereiro de 2025, conforme estimativa das instituições.

O novo escopo deve diminuir etapas nos pagamentos on-line e possibilitar a oferta do Pix em carteiras digitais, as chamadas wallets.