O engenheiro Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar, avaliou o momento do setor de construção civil e elogiou iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, segundo ele, aqueceu as empreiteiras. A entrevista completa vai ao ar neste sábado (25/5), às 19h20, na TV Alterosa e no canal do Youtube do Portal Uai, e também na edição de domingo (19/5) do Estado de Minas.

"O que está mais aquecido é o Minha Casa, Minha Vida. É um setor que está bombando. O governo mexeu nas regras e com isso o setor explodiu, mexeu bem de maneira super assertiva", disse Veiga.

O governo federal adotou novas regras para o financiamento habitacional em meados de 2023, com a decisão de subsídio maior para as faixas 1 e 2 do programa, juros mais baixos para os mutuários e um aumento no valor dos imóveis contemplados pelo programa.

Entre as alterações está o subsídio, que é a parte do financiamento que o governo arca, de até R$ 55 mil para famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil em imóveis de até R$ 264 mil, dependendo da região do Brasil; juros menores em 0,25 pontos percentuais ao que era praticado anteriormente, o que leva para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste, e 4,25% ao ano no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

"(O teto) era R$ 264 mil e pulou para R$ 350 mil. É um programa interessante para a classe menos favorecida porque ele tem subsídio. O governo dá um subsídio, que é uma maneira que tem de ajudar o adquirente, a taxa de juros é mais baixa e a gente chegou em um padrão de construção espetacular. Tenho muito orgulho, muito prazer na hora que entrego o empreendimento dentro do programa Minha Casa, Minha Vida", relatou o engenheiro.

As alterações aqueceram o mercado, aponta Veiga, que destaca que o programa acaba gerando empregos a ponto de algumas ocupações passarem pela falta de mão de obra. Com a prática, em 2023, foram vendidas mais de 163 mil unidades, segundo levantamento da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o que representou um recorde histórico.

"Isso é uma coisa bacana que o governo está fazendo, incentivando esse segmento, além de dar emprego, gerar uma série de atividades correlatas. Na construção civil estamos com dificuldade de mão de obra, pedreiro, carpinteiro, armador", afirmou.

Na entrevista com o jornalista Benny Cohen, Alex Veiga também falou sobre a revitalização do hipercentro de Belo Horizonte, taxa de juros e sobre as perspectivas de futuro do grupo.

