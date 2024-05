Especialista em investimentos, o mineiro comanda o "Resumo do Mercado de Hoje" com comentários engraçados e rápidos, que atraem cada vez mais interessados



Nas mídias sociais, ele é Bruno Paolinelli, especialista em investimentos e responsável pelo quadro “Resumo do Mercado de Hoje”, uma análise rápida e humorística das notícias do dia que envolvem o mundo das finanças. Com um efeito de tela verde que permite projetar as manchetes ao fundo, uma identidade de edição bem definida, o microfone próximo da boca e muitos comentários divertidos, o criador de conteúdo acumula mais de 550 mil seguidores quando somado o público de seu perfil no Instagram, TikTok e YouTube. O Estado de Minas conversou com Bruno para conhecer a pessoa por trás da tela que tem feito o mercado financeiro parecer leve e engraçado.



Belo-horizontino e com o sotaque mineiro evidente nos vídeos, Bruno Lopes Paolinelli nasceu em 29 de abril de 1992. Até os 16 anos, morou na Grande BH, no condomínio Retiro das Pedras, localizado no município de Brumadinho, e estudou na Fundação Torino, escola internacional com currículo brasileiro e italiano.



Bruno cresceu dividindo a casa com os pais, Alexandre e Adriana Paolinelli, e os irmãos Pedro, dois anos mais velho, e Brisa, a caçula.



Quando decidiu sair de Minas, o criador de conteúdo foi para outro continente em busca de um sonho. “Fui embora para a Bélgica porque tinha certeza que ia me profissionalizar em hipismo”, conta Bruno com a expressão de estar se divertindo. A ideia era ganhar prêmios e, quem sabe, participar de Olimpíadas. Por dois anos, ele morou em uma hípica e se dedicou a uma rotina de treinos diários, conciliando o projeto esportivo com os estudos. “A vida era em função do cavalo”, lembra.



Essa dedicação constante aos treinamentos provocou um certo isolamento social, o que, como um bom mineiro, Bruno descreve como “fui virando bicho do mato”. Isso pode ter influenciado na personalidade tímida do criador de conteúdo, o que para o público que o acompanha pelas redes pode ser difícil de acreditar. “A profissão foi exigindo que eu melhorasse, mas eu sempre fui muito introvertido”, explica.

SALTO PARA OS NEGÓCIOS

“Depois que cheguei lá [na Bélgica], percebi que o buraco era mais embaixo. Quando você está aqui no Brasil e o nível não é muito alto, você acha que vai ganhar tudo. Quando eu fui para lá, eu vi que o nível era muito mais alto do que eu esperava”, revela Bruno, que, por isso, decidiu dar um passo atrás e desistir da profissionalização no hipismo.



Aos 18 anos, quando ele estava retornando para o Brasil, um destacado comerciante de equinos o aconselhou que “o dinheiro não está no esporte, o dinheiro está no comércio dos cavalos.” Foi com essa dica que Bruno teve um “clique”. “Consegui convencer familiares a trazer uma égua de lá. Eu tinha a ideia de trazer, treinar e vender”, diz, sorrindo ao lembrar o perrengue encarado para viabilizar o transporte do animal por avião.



De 2011 até 2015, Bruno ficou com a égua, que cada vez mais melhorava de nível. Foi então que apareceu uma pessoa interessada em comprar, e ele conseguiu fazer um ótimo negócio. Com uma quantia expressiva na conta, começou a se questionar: “O que eu faço com esse dinheiro?”. Então, em 2017, começou a olhar para o mercado financeiro. “Comecei a estudar, fui pegando gosto e não voltei mais atrás”, explica.



DEDICAÇÃO AO ESTUDO

O conhecimento de Bruno sobre finanças foi adquirido majoritariamente por meio de estudos autônomos, com livros e vídeos no YouTube. Ele não fez faculdade na área e não tinha ninguém na família ligado ao assunto. O criador de conteúdo se formou, em 2014, em Relações Internacionais pelo IBMEC. “Foi uma decisão clássica de quem não sabia o que fazer”, explica.



A técnica e o hábito de estudar por conta própria vieram principalmente no período do intercâmbio, quando Bruno foi para a Bélgica sem saber o francês, idioma que teria as aulas. “Eu virei o maluco do estudo, eu virava a noite estudando. E aí meio que peguei gosto por estudar”, declara.



Quando Bruno decidiu se profissionalizar na criação de conteúdo financeiro, após vários anos de estudo autônomo e cursos pontuais, ele decidiu adquirir a Certificação de Especialistas em Investimento (CEA) da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).



SEM PERDER A OPORTUNIDADE

“De 2018 a 2021, eu comecei e parei de criar várias vezes, porque dava muito trabalho. Começava a tomar muito tempo do meu trabalho e eu parava.”



Em 2021, Bruno foi colocado em um relatório da Anbima de criadores de conteúdo na área de finanças e percebeu a oportunidade de atuar de forma profissional seria uma boa ideia. Em junho daquele mesmo ano, começou a se dedicar completamente à criação para as redes sociais. Da escrita do roteiro, parte do processo que afirma mais amar, à edição de vídeos, etapa que não gosta muito, Bruno fazia tudo. Apenas recentemente ele contratou duas pessoas para ajudar no processo.



O primeiro vídeo viralizou entre os meses de setembro e outubro de 2021, e o “Resumo do Mercado de Hoje” surgiu na sequência, em novembro. “Eu acho que o diferencial foi ter que aprender tudo sozinho. Então, eu sei a dificuldade do cara que também está estudando sozinho”, aponta Bruno sobre o conteúdo que produz. Além dos vídeos virais, este ano o especialista em investimentos começou também a escrever newsletters.



Além de especialista em investimento e criador de conteúdo, Bruno é casado com Rafaela Barcelos, que conheceu no primeiro período da faculdade de Relações Internacionais, e pai de Manuela, de 8 meses. No tempo livre, gosta de jogar tênis. Separar a vida profissional da pessoal é uma questão chave para ele.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Rafael Rocha