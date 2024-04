Contratar um profissional para declarar o Imposto de Renda pode pesar no bolso do contribuinte. Segundo levantamento do Estado de Minas realizado em 2024, o serviço pode custar até R$500 em Belo Horizonte, dependendo da quantidade de bens e da complexidade da declaração. Por isso, instituições de ensino superior da capital mineira oferecem atendimento e capacitação gratuitos para a população.



Neste ano, os contribuintes têm até 31 de maio para declarar.

PUC Minas

A PUC Minas tem consultoria gratuita para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). O projeto é desenvolvido em parceria com a Receita Federal para prestar serviços gratuitos às pessoas em situação de vulnerabilidade e funciona nas unidades Betim, Contagem, Coração Eucarístico, São Gabriel, Praça da Liberdade e também na modalidade à distância, mediante agendamento.

Além do Imposto de Renda, a instituição também esclarece dúvidas relacionadas a Microempreendedor Individual (MEI), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certidão Negativa de Débitos (CND), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Newton Paiva

Para quem quer aprender de vez a declarar o Imposto de Renda, o Centro Universitário Newton Paiva está oferecendo uma oficina prática nas modalidades presencial e on-line. Na modalidade presencial, a capacitação ocorre no dia 12 de abril às 19h e as inscrições devem ser realizadas pelo e-mail npcont@newtonpaiva.br.

Já no formato on-line, a oficina ocorre no dia 13 de abril às 14h. Para se inscrever, os interessados devem acessar o Sympla.

UNA

A Una também oferece atendimento contábil gratuitamente nas unidades Aimorés, Cristiano Machado e Linha Verde. O atendimento poderá ocorrer de forma remota ou presencial. Para qualquer uma das modalidades, será necessário agendar o atendimento.

Os contribuintes devem providenciar os informes de rendimentos, comprovantes de pagamentos que podem ser deduzidos, os dados pessoais e dos dependentes e até mesmo a declaração do ano anterior.

