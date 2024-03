O presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Reynaldo Passanezi Filho, afirmou nesta quarta-feira (13/3) que a empresa “segue trabalhando” e que as discussões sobre uma possível privatização ou federalização não interferem no dia a dia e não mudaram o planejamento da estatal. “A Cemig está realizando o maior plano de investimentos da sua história com foco em Minas Gerais”, disse Passanezi Filho. Nos próximos cinco anos, a estatal vai investir R$ 35,6 bilhões.

“A Cemig está retomando seu propósito de ser indutora do desenvolvimento sustentável de Minas”, acrescentou o presidente da Cemig durante assinatura do primeiro contrato de autoprodução de energia no estado com o Grupo Mart Minas. O contrato, firmado no ambiente do Mercado Livre de Energia, prevê o arrendamento de duas unidades de geração de energia solar da Usina Fotovoltaica de Jusante, instalada em São Gonçalo do Abaeté, com investimento de R$ 373 milhões e que terá capacidade para gerar 20 megawatts médios (MWm).



O contrato com duração de 20 anos prevê a destinação de 6 MWm para atender as lojas do Mart Minas no estado e da rede Dom Atacadista no Rio de Janeiro. O volume é suficiente para atender a 33% da demanda de energia das duas redes varejistas. O presidente do Mart Minas, Murilo Martins Amaral destacou que para as redes o contrato vai representar, além da economia, um ganho ambiental, com as lojas deixando de emitir 1.011 toneladas de CO2. O diretor administrativo e financeiro do Mart Minas, Matheus Neves, informou que o contrato representará uma economia de R$ 60 milhões em dez anos para a empresa líder no atacarejo em Minas.



A economia virá, segundo detalhou o gerente de utilidades da rede, Flávio Neves, de uma redução adicional que a autoprodução possibilitará para a empresa. “A autoprodução vai representar uma economia de 5% em cima da tarifa do Mercado Livre de Energia, que já representa um desconto de até 35%. Flávio observa ainda que, como o contrato é de arrendamento e a construção das duas plantas que vão atender ao Mart Minas foram construída pela Cemig, a redução de custos da rede supermercadista ocorre sem a necessidade de despesa de capital. Apenas nas duas unidades para atender o Mart Minas a Cemig investiu R$ 108 milhões.

Para supermercado

A Usina Fotovoltaica de Jusante, instalada em um área de 40 hectares próxima à usina hidrelétrica de Três Marias, será toda destinada a atender redes supermercadistas de Minas e produtores de alimentos. Segundo o vice-presidente de Comercialização da companhia, Dimas Costa, a Laticínios Pouso Alegre, os supermercados ABC e Villefort e a Avivar são clientes da usina de Jusante, que conta com sete unidades de geração. Além disso, a Cemig está instalando uma fazenda solar em Montes Claros que vai atender ao Grupo DMA. “Esse segmento é muito forte em Minas e esse contrato representa mais competitividade e redução de custos”, disse Dimas Costa. “E essa energia é toda renovável e permite a rastreabilidade", acrescentou o vice-presidente da Cemig.