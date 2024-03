O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostra que os preços subiram 0,83% em fevereiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (12/3). Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta. A maior variação veio da educação, com 4,98%. Outros destaques foram os grupos de alimentação e bebidas (0,95%) e transportes (0,72%).

Em educação, os cursos regulares aumentaram 6,13%, por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. Nesse sentido, as maiores variações vieram do ensino médio (8,51%), do ensino fundamental (8,24%), da pré-escola (8,05%) e da creche (6,03%). Curso técnico (6,14%), ensino superior (3,81%) e pós-graduação (2,76%) também registraram altas.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (foto: Divulgação/IBGE)

No grupo de alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio subiu 1,12% em fevereiro. Altas da cebola (7,37%), da batata-inglesa (6,79%), das frutas (3,74%), do arroz (3,69%) e do leite longa vida (3,49%) contribuíram para esse resultado.

Já a alimentação fora do domicílio (0,49%) acelerou em relação ao mês de janeiro (0,25%). O subitem refeição (0,67%) teve variação superior à observada no mês anterior (0,17%), enquanto o lanche (0,25%) desacelerou.

Em transportes, todos os combustíveis pesquisados tiveram alta: etanol (4,52%), gasolina (2,93%), gás veicular (0,22%) e óleo diesel (0,14%). Em comunicação, o resultado foi influenciado pelas altas de tv por assinatura (4,02%) e do combo de telefonia, internet e tv por assinatura (3,29%).