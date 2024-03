De acordo com o cálculo dos 70%, o etanol segue mais vantajoso do que a gasolina para o consumidor

Um levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro e aplicativo comOferta.com em 200 postos da Grande BH, entre os dias 7 e 10 de março de 2024, mostra que os combustíveis ficaram mais caro. O etanol teve um aumento maior do que o da gasolina, mas continua sendo mais vantajoso.

Em comparação ao preço médio encontrado em janeiro na Região Metropolitana, a gasolina comum passou de R$ 5,32 para R$ 5,47, o que representa um aumento de 2,77%. Já o etanol sofreu uma alta de 4,57%, passando de R$ 3,38 para R$ 3,53.

Embora o aumento tenha sido maior, o etanol segue mais vantajoso do que a gasolina para o consumidor. Isso porque, através do cálculo dos 70%, o primeiro combustível corresponde a 64,6% do valor da gasolina. A conta consiste em ver se o preço do etanol é até 70% o valor da gasolina, o que gera a vantagem.

A pesquisa do Mercado Mineiro também fez outros cálculos para chegar ao resultado de qual combustível é mais vantajoso aos motoristas. Em uma estimativa de consumo fixado em 8,5 km por litro no etanol e 11,5km por litro na gasolina, o consumidor gastaria R$ 0,48 e R$ 0,42 a cada quilômetro rodado.

De acordo com o levantamento, a variação de preços da gasolina entre os postos da região é de 20,19% e pode ser encontrada por R$ 5,15 até R$ 6,19. No caso do etanol, a variação é maior, de 24,31%. O combustível pode ser encontrado nos valores de R$ 3,25 até R$ 4,04.

O valor do litro do diesel sofreu uma redução de 0,43% em relação ao mês passado. O preço que era R$ 5,93 passou para R$ 5,90. O menor preço do diesel encontrado é de R$ 5,49 e o maior, R$ 6,59, uma diferença de 20%.