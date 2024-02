Começa, nesta quinta-feira (15/2), o saque do valor do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 2024. Trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro já podem realizar o saque. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no Portal Gov.br.

Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do Pasep. Os trabalhadores nascidos em janeiro somam cerca de 1,7 milhões de pessoas. Ao todo, a Caixa Econômica Federal liberará R$ 1,9 bilhão neste mês.

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Funcionários da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês possuem direito ao abono.

Neste ano, os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto. Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono, de acordo com o Ministério do Trabalho, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público, empregados de estatais e militares.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal; e o Pasep, pelo Banco do Brasil. Os pagamentos serão divididos em seis lotes, baseados no mês de nascimento, no caso do PIS, e no número final de inscrição, no caso do Pasep (confira o calendário do saque abaixo).

O saque iniciará nas datas de liberação dos lotes e acabarão em 27 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência.

Calendário do saque do abono salarial

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março;

Nascidos em março: a partir de 15 de abril;

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril;

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio;

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio;

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho;

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho;

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto;

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto.