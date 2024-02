Valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base: quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo





Qual é o calendário de pagamento do abono salarial em 2024? Quem tem direito e qual é o valor desse benefício? Como sacar? E o que acontece se o trabalhador perder o prazo?

Com base em informações do governo federal, da Caixa e do Banco do Brasil, a BBC News Brasil traz as respostas para as principais perguntas sobre o abono salarial do PIS/Pasep.

1. Quem tem direito ao abono salarial?

O trabalhador que atender aos critérios de habilitação para acesso ao Abono Salarial, que estão descritos no art. 9º da Lei 7998/1990:

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

Ter recebido até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica/Governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração.

2. Qual é o calendário de pagamento do abono salarial?

Existe um calendário de acordo com o mês de nascimento de cada pessoa que tem direito a recebero dinheiro.

Confira na tabela abaixo:

3. Qual é o valor do abono salarial?

O abono salarial corresponde ao salário-mínimo atual dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. O salário mínimo de 2024 é de R$ 1.412,00.

4. Como sacar o abono salarial?

Pela internet: o Abono Salarial estará disponível na sua conta corrente ou poupança.

Presencial: Para receber o Abono Salarial presencialmente em agências do Banco do Brasil, você vai precisar:

Documento oficial de identificação;

Número do CPF.

Os correntistas das demais instituições financeiras podem encaminhar TED para conta de sua titularidade via caixa eletrônico ou site.

Os trabalhadores que não possuem conta deverão sacar o Abono nos correspondentes bancários.

5. O que é PIS/Pasep e de onde vem esse dinheiro?

O Abono Salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário-mínimo vigente na data do pagamento e está assegurado aos trabalhadores que recebem em média até dois salários-mínimos de remuneração mensal de empregadores contribuintes do PIS ou do PASEP, tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base e estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).