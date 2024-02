O preço médio da gasolina teve aumento de 3,63% em um mês na Grande BH -assim o etanol continua mais vantajoso para abastecer nos postos. É o que afirma a pesquisa do Mercado Mineiro e aplicativo comOferta.com, que realizaram, entre os dias 6 e 7 de fevereiro, um levantamento de preços dos principais combustíveis de 197 postos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O menor preço encontrado da gasolina comum foi R$ 5,24 e o maior R$ 5,99 variando 14,31%. Em comparação realizada entre os preços de 5 de janeiro de 2024, constatou-se que o preço médio da gasolina comum subiu 3,63% ou R$ 0,19 por litro, tendo antes o valor de R$ 5,32 e atualmente R$ 5,51.

Etanol continua mais vantajoso

No caso do etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,24 e o maior de R$ 3,99, com uma variação de 23,15%. Na comparação realizada entre os preços médio no dia 5 de janeiro de 2024, foi apontado que o preço médio do etanol subiu 3,14% ou R$ 0,11, sendo que o valor médio era de R$ 3,38 e passou a ser de R$ 3,49.

O etanol corresponde a 63% do valor da gasolina. Pelos cálculos do 70%, em que o etanol só é vantajoso se custar até 70% do litro da gasolina, o biocombustível é vantajoso para consumo no momento.

Em uma estimativa de consumo fixado em 8.5 km por litro no Etanol e 11.5 km por litro na gasolina, fizemos os seguintes cálculos do custo do quilômetro rodado.

- Preço médio da Gasolina R$ 5,51 (consumo 11.5 km/l).

- Gasolina R$ 0,48 por km rodado.

- Preço médio da etanol R$ 3,49 (consumo 8.5 km/l).

- Etanol R$ 0,41 por km rodado.

Diesel teve queda

O preço médio do litro do diesel caiu R$ 0,08 ou 1.29% em relação ao dia 5 de janeiro de 2024, o preço que era R$ 6,01 passou para R$ 5,93. O menor preço do diesel é de R$ 5,57 e o maior R$ 6,59, uma diferença de 18%.

O metro cúbico do gás natural veicular (GNV) custa de R$ 4,99 até R$ 4,99, variação zero. O preço médio é de R$ 4,99, sendo que a um mês janeiro o preço médio era de R$4.96, portanto teve um aumento de 0,69% ou R$ 0,03.

A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro.