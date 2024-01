O preço médio das carnes de boi e porco tiveram quedas enquanto o de frango aumentou em um mês na Grande BH. É o que aponta a pesquisa feita pelo site MercadoMineiro junto com o aplicativo comOferta.com que, de 23 a 26 de janeiro, avaliou os preços dos produtos em 39 casas de carnes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Se comparado ao último mês, o quilo do fígado bovino caiu de R$ 19,45 para R$ 19,02, redução de 2,19%. O quilo do filé mignon caiu de R$ 68,40 para R$ 66,94, redução de 2,14%. O quilo do contrafilé caiu de R$ 46,25 para R$ 45,40, queda de 1,83%. O quilo da picanha tradicional caiu de R$ 66,76 para R$ 65,38, redução de 2,07%.

Em relação à carne de porco, a média caiu muito neste último mês. O preço médio do copa lombo que era de R$ 20,18 reduziu para R$ 18,92, redução de 6,26%. O quilo do lombo aparado que era de R$ 23,14 caiu para R$ 21,84, uma redução de 5,62%. O quilo do pernil sem osso caiu de R$ 20,39 para R$ 19,19, queda de 5,91%.



Já o frango continua em alta, como o quilo do coraçãozinho, que subiu 1%, passando de R$ 31,98 para R$ 32,30. O quilo da asa resfriada subiu de R$ 18,28 para R$ 18,47, aumento de 1,06%. O quilo do pé de frango resfriado subiu de R$ 7,21 para R$ 7,40, aumento de 2,59%. O quilo do filé de peito subiu de R$ 21,08 para R$ 21,50, aumento de 2%.



Variações



As variações são os maiores e menores preços encontrados das carnes nos estabelecimentos da Grande BH. Nos cortes bovinos as variações chegaram a 199%, como o caso do quilo de fígado, que pode custar de R$ 9,99 até R$ 29,90. Confira os preços restantes:



-Quilo de músculo custando de R$ 18,99 até R$ 45,90, diferença de 141%.

-Quilo do filé mignon custando de R$ 39,99 até R$ 89,99, variação de 125%.



-Quilo do acém pode custar de R$ 19,99 até R$ 42,90, variação de 114%.



-Quilo da picanha tradicional custando de R$ 41,99 até R$ 89,98, variação de 114%.



-Quilo da alcatra custando de R$ 34,95 até R$ 73,95, variação de 111%.



-Quilo do lagarto custando de R$ 27,99 até R$ 56, diferença de 100%.



-Quilo do miolo de alcatra custando de R$ 34,95 até R$ 59,99, variação de 71%.



Porco



Na carne de porco tivemos variações de 142%, como o quilo da bisteca que pode custar de R$ 11,95 até R$ 28,95.



-Quilo do lombo inteiro custando de R$ 13,95 até R$ 30,90, variação de 121%.



-Quilo da costelinha custando de R$ 16,95 até R$ 32, variação de 88%.



-Quilo do pernil sem osso custando de R$ 13,95 até R$ 29,90, variação de 114%.



Frango



No frango tivemos variações de 110%, como aconteceu no quilo da da coxa e sobre coxa custando de R$ 8,99 até R$ 18,95.



-Quilo do pé de frango custando de R$ 5,95 até R$ 10,99, variação de 84%.



-Quilo do pescoço de peru custando de R$ 16,00 até R$ 28,98, diferença de 81%.

-Quilo do frango resfriado custando de R$ 8,99 até R$ 15,99, variação de 77,86%.

-Quilo da asa pode ser encontrado de R$ 15,99 até R$ 26,95, diferença de 68%.



A pesquisa completa está no site MercadoMineiro.