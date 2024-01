A Brex, startup de cartões de crédito corporativo, demitiu cerca de 20% dos funcionários. A empresa foi criada em 2017 pelos brasileiros Pedro Franceschi e Henrique Dubugras. O segundo virou notícia em outubro de 2023 após fechar a ilha de Fernando de Noronha para sua festa de casamento.

Na época, foi noticiado que o bilionário reuniu 400 pessoas para quatro dias de festa no Forte dos Remédios. O ponto turístico ficou 10 dias fechado por conta da cerimônia. A lista de convidados incluía nomes como o fundador da Microsoft, Bill Gates. Para levar parentes e amigos para seu casamento, o empresário contratou três voos exclusivos.

A Brex, que no quarto trimestre de 2023 teve receita anualizada de US$ 279 milhões – alta de 32% na comparação com o mesmo período do ano anterior – acaba de demitir 282 funcionários, ou um quinto da sua força de trabalho, segundo o site The Information.

“Crescemos nossa empresa muito rapidamente, tornando difícil crescer na mesma velocidade de antes”, disse Franceschi em um e-mail enviado aos funcionários. A startup, que atende empresas de mais de 100 países, também informou mudanças no alto escalão, com executivos se tornando conselheiros da startup.

Aos ex-colaboradores, Franceschi afirmou que a Brex está mudando o modelo operacional. “Esperamos que os líderes operem em todos os níveis, aumentando a colaboração pessoal em nossos centros e concentrando os fusos horários em que operamos”, declarou.

Segundo o The Information, as demissões ocorrem após a empresa ter informado que queimou US$ 17 milhões por mês no quarto trimestre de 2023 e que só tinha “dinheiro suficiente para durar até março de 2026”. Com o layoff, o fluxo de caixa da empresa chegaria aos quatro anos.

“Este ano, decidimos analisar com atenção a nossa estrutura atual e reduzir o número de camadas entre os líderes e o trabalho real que afeta os clientes. Isso resultou na difícil decisão de hoje”, justificou a empresa.

Há cerca de um ano, a Brex demitiu 11% do seu pessoal. Mas não foi suficiente para conter o crescimento das despesas. “Ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir crescimento e lucratividade em alta velocidade nos próximos anos”, diz outro trecho do e-mail do fundador.

Em 2023, a Brex foi eleita pela TV CNBC como a segunda empresa mais disruptiva do Vale do Silício. "O que diferenciou a Brex do 'status quo' em cartões corporativos é o seu foco em empresas de rápido crescimento. A startup fintech oferece limites mais altos, opções de recompensa, incluindo coaching e masterclasses personalizadas para fundadores, e software avançado de gerenciamento de gastos que ajusta os limites de crédito com base em saldos de caixa e receitas', destaca a emissora

Grande parte do crescimento da renda líquida anualizada da Brex teria ocorrido no primeiro trimestre de 2023. O faturamento abrandou por conta do aumento da taxa de juros e da desaceleração do financiamento de capital de risco. Isso levou a um crescimento no número de startups falidas ou estagnadas, fazendo com que muitos clientes da Brex gastassem menos.