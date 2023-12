A cidade de Catas Altas, localizada a 119 km da capital mineira, registrou o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país. De acordo com levantamento do PIB dos Municípios referente ao ano de 2021, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) e divulgado nesta sexta-feira (15/12), a cidade ficou na primeira posição, com valor de R$ 920.883,97. A principal atividade da cidade foi a extração de minério de ferro, que também foi o exercício primordial de outros municípios com os maiores PIB per capita, não só de Minas, mas do Brasil.

No top cinco de cidades com os maiores per capita do Brasil, três são mineiras. Na segunda posição aparece Canaã dos Carajás, do Pará, seguido de São Gonçalo do Rio Abaixo e Itatiaiuçu, ambas cidades mineiras. A quinta posição é de Presidente Kennedy, de Espírito Santo. Todas as cidades com a indústria extrativa como a principal atividade.

O PIB per capita é calculado a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes de um local. Ou seja, o indicador mede quanto da riqueza produzida caberia a cada pessoa se todas recebessem quantias iguais "Como o PIB per capita representa a divisão do PIB pela população, se o município tem uma indústria muito grande e não é tão dinâmico em termos de população, isso contribui para que figure na lista", afirma Luiz Antonio de Sá, analista da pesquisa do IBGE.

Veja abaixo a lista dos 5 maiores PIB’s per capita no Brasil (referente ao ano de 2021):

1º) Catas Altas: R$ 920.833,97 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas

2º) Canaã dos Carajás - R$ 920.833,97 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas

3º) São Gonçalo do Rio Abaixo: R$ 684.168,71 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas



4º) Itatiaiuçu: R$ 610.779,65 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativa



5º) Presidente Kennedy: R$ 580.174,17 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas



De outro lado, os menores índices de PIB per capita no Brasil foram todos registrados no Maranhão, todas com a principal atividade concentrada na administração pública.

Veja abaixo a lista dos 5 menores PIB’s per capita no Brasil (referente ao ano de 2021):

1º) Santana do Maranhão: R$ 6.900,34 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social



2º) Primeira Cruz: R$ 6.906,70 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social



3º) Matões do Norte: R$ 6.917,74 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social



4º) Santo Amaro do Maranhão: R$ 6.927,47 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social



5º) Nina Rodrigues: R$ 6.937,27 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social







(Com agência Folhapress)