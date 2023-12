A extração de minério de ferro, que foi a principal atividade de Catas Altas, também foi o exercício primordial de outros municípios com os maiores PIB per capita

Localizada na Região Central Mineira, Catas Altas lidera o posto de maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do estado com o valor de R$ 920.833,97. De acordo com levantamento do PIB dos Municípios referente ao ano de 2021, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado nesta sexta-feira (15/12), a cidade fica bem à frente do segundo colocado e se destaca dos outros municípios que também têm como principal atividade as indústrias extrativas.

Segundo o ranking divulgado pelo IBGE, a cidade também é destaque no país, e também aparece em 1º lugar no ranking dentre os maiores PIBs per capita brasileiros. Na cidade, segundo os dados, o PIB é de R$ 5.032.358.000. Para meio de comparação, a segunda posição em Minas Gerais é de São Gonçalo do Rio Abaixo, região onde o PIB per capita é de R$ 684.168,71, conforme o levantamento. No município, o Produto Interno Bruto é de R$ 7.603.851.000.

Os 5 maiores PIB’s per capita em MG (referente a 2021)

1º) Catas Altas: R$ 920.833,97 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas / PIB: R$ 5.032.358.000

2º) São Gonçalo do Rio Abaixo: R$ 684.168,71 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas / PIB: R$ 7.603.851.00

3º) Itatiaiuçu: R$ 610.779,65 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas / PIB: R$ 6.934.792.000

4º) Conceição do Mato Dentro: R$ 519.040,92 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas / PIB: R$ 9.051.036.000

5º) Jeceaba: R$ 407.353,20 - Principal atividade econômica: Indústrias de transformação / PIB: R$ 1.953.259.000

Do outro lado, as cidades com os menores PIB per capita do estado têm como principal atividade econômica a administração pública (administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social). O menor PIB per capita do estado está em São João das Missões, com valor de R$ 6.983,08, seguido de Chapada do Norte, com PIB per capita de R$ 7.247,10.

Os 5 menores PIB’s per capita em MG (referente a 2021)

1º) São João das Missões: R$ 6.983,08 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB: R$ 92.400.000

2º) Chapada do Norte: R$ 7.247,10 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB: R$ 111.127.000

3º) Francisco Badaró: R$ 7.546,65 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB: R$ 77.814.000

4º) Ladainha: R$ 8.063,14 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB: R$ 147.330.000

5º) Divisópolis: R$ 8.178,51 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB: R$ 93.202.000.

De acordo com o instituto, os dez municípios com os maiores PIB per capita somaram 2,8% do PIB nacional e 0,2% da população brasileira.

A extração de minério de ferro, que foi a principal atividade de Catas Altas, também foi o exercício primordial de outros municípios com os maiores PIB per capita, não só de Minas, mas do Brasil.



O PIB per capita é calculado a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes de um local. Ou seja, o indicador mede quanto da riqueza produzida caberia a cada pessoa se todas recebessem quantias iguais