Com Produto Interno Bruto (PIB) calculado em R$ 105 bilhões, Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do país e o município com o PIB mais alto no estado mineiro, conforme levantamento do PIB dos Municípios referente ao ano de 2021, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) e divulgado nesta sexta-feira (15/12). Segundo o instituto, onze cidades do país corresponderam por quase 25% do PIB nacional e 16,6% da população brasileira. De acordo com o levantamento, a capital mineira representou 1,2% da economia brasileira.

Em Minas Gerais, na segunda posição aparece Uberlândia, seguido de Contagem, Betim e Nova Lima. No Brasil, os cinco municípios com as maiores participações no PIB do Brasil foram São Paulo (9,2%); Rio de Janeiro (4,0%); Brasília (3,2%); Belo Horizonte (MG), 1,2%; e Manaus (AM), 1,1%.

Conforme informado pelo IBGE, os resultados do PIB dos municípios apontam que capitais e demais agregações municipais de maior participação no PIB brasileiro, por concentrarem as atividades de serviços presenciais, foram os mais afetados pelas medidas de restrição de isolamento decorrentes da pandemia da COVID-19, ao longo de 2020, "apresentando queda nominal, entre 2019 e 2020".

"Estes grupos de municípios, entre 2020 e 2021, tiveram aumento nominal; porém, em termos de participação não conseguiram retomar ao patamar de 2019, apesar da recuperação econômica verificada no âmbito nacional e regional, alavancada pelos Serviços. Portanto, a tendência de desconcentração econômica municipal identificada ao longo da série histórica e intensificada em 2020, foi mantida", pontua o IBGE.

Veja a lista dos 5 maiores PIB’s em MG (referente ao ano de 2021):



1) Belo Horizonte - R$ 105.829.675.000 - Principal atividade econômica: Serviços / PIB per capita: R$ 41.818,32

2) Uberlândia - R$ 43.129.285.000 - Principal atividade econômica: Serviços / PIB per capita: R$ 61.038,02

3) Contagem - R$ 36.479.765.000 - Principal atividade econômica: Serviços / PIB per capita: R$ 54.136,41

4) Betim - R$ 33.132.919.000 - Principal atividade econômica: Indústrias de transformação / PIB per capita: R$ 73.624,78

5) Nova Lima - R$ 21.042.646.000 - Principal atividade econômica: Indústrias extrativas / PIB per capita: R$ 216.092,40



Veja a lista dos 5 menores PIB’s em MG (referente ao ano de 2021):



1) Serra da Saudade - R$ 21.891.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 28.392,42

2) Cedro do Abaeté - R$ 22.406.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 19.483,63

3) Passabém - R$ 23.595.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 14.574,00

4) São Sebastião do Rio Preto - R$ 25.970.000 Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 17.571,23

5) Paiva - R$ 27.301.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 17.996,58

Conforme o levantamento, os 1.306 Municípios de menores PIBs corresponderam, em 2021, por cerca de 1% do PIB nacional e por 3,1% da população brasileira.

Veja a lista dos 5 maiores PIB’s no Brasil (referente ao ano de 2021):



1) São Paulo - R$ 828.980.608.000 - Principal atividade econômica: Serviços / PIB per capita: R$ 66.872,84

2) Rio de Janeiro - R$ 359.634.753.000 - Principal atividade econômica: Serviços / PIB per capita: R$ 53.078,23



3) Brasília - R$ 286.943.782.000 - Principal atividade econômica: Administração pública (Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social)/ PIB per capita: R$ 92.732,27



4) Belo Horizonte - R$ 105.829.675.000 - Principal atividade econômica: Serviços / PIB per capita: R$ 41.818,32



5) Manaus - R$ 103.281.436.000 - Principal atividade econômica: Indústrias de transformação / PIB per capita: R$ 45.782,75

Veja a lista dos 5 menores PIB’s no Brasil (referente ao ano de 2021):



1) Santo Antônio dos Milagres (Piauí) - R$ 18.051.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 8.310,80



2) Parari (Paraíba) - R$ 21.495 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 12.304,05



3) Anhanguera (Goiás) - R$ 21.691 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 18.523,83



4) Serra da Saudade (Minas Gerais) - R$ 21.891.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 28.392,42



5) Cedro do Abaeté (Minas Gerais) - R$ 22.406.000 - Principal atividade econômica: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social / PIB per capita: R$ 19.483,63