Carros antigos e rock'n'roll agitam o bairro Castelo em evento gratuito
Old Car Experience acontece em abril com shows, desfile pet e gastronomia; saiba como participar do evento com entrada gratuita em Belo Horizonte
O bairro Castelo será o ponto de encontro para os apaixonados por motores clássicos e rock’n’roll neste domingo (12/4). O Porks Castelo recebe o Old Car Experience a partir das 10h, com entrada gratuita.
O evento itinerante é assinado pelo clube Todos Aircooled e Antigos e promete reunir colecionadores e famílias em uma manhã de diversão. A programação começa com a abertura dos portões, seguida pelo desfile Pet Connect Experience às 11h, reforçando o caráter pet friendly do encontro.
A trilha sonora fica por conta do rock de Rafa Pedra, que sobe ao palco ao meio-dia. A partir das 14h, a Banda Marejah dá continuidade às apresentações musicais.
Para garantir o conforto dos visitantes, a estrutura conta com uma praça de alimentação completa. O local oferece diversas opções gastronômicas, drinks especiais e o tradicional chopp artesanal do Porks.
Os proprietários de veículos clássicos que participam da exposição terão à disposição um serviço de segurança e vigia dedicado na via pública. O Old Car Experience acontece na Rua Castelo de Alenquer, 50, em Belo Horizonte.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.