Assine
overlay
Início Divirta-se
PROGRAMAÇÃO PARA O FIM DE SEMANA

Carros antigos e rock'n'roll agitam o bairro Castelo em evento gratuito

Old Car Experience acontece em abril com shows, desfile pet e gastronomia; saiba como participar do evento com entrada gratuita em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/04/2026 10:14 - atualizado em 10/04/2026 10:14

compartilhe

SIGA
×
Carros antigos e rock'n'roll agitam o bairro Castelo em evento gratuito
Modelos antigos como VW Gol GTS e Chevrolet Opala marcam presença no evento Old Car Experience, em Belo Horizonte. crédito: Laura Lagoeiro/Lagoeiro Fotografias

O bairro Castelo será o ponto de encontro para os apaixonados por motores clássicos e rock’n’roll neste domingo (12/4). O Porks Castelo recebe o Old Car Experience a partir das 10h, com entrada gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O evento itinerante é assinado pelo clube Todos Aircooled e Antigos e promete reunir colecionadores e famílias em uma manhã de diversão. A programação começa com a abertura dos portões, seguida pelo desfile Pet Connect Experience às 11h, reforçando o caráter pet friendly do encontro.

A trilha sonora fica por conta do rock de Rafa Pedra, que sobe ao palco ao meio-dia. A partir das 14h, a Banda Marejah dá continuidade às apresentações musicais.

Para garantir o conforto dos visitantes, a estrutura conta com uma praça de alimentação completa. O local oferece diversas opções gastronômicas, drinks especiais e o tradicional chopp artesanal do Porks.

Os proprietários de veículos clássicos que participam da exposição terão à disposição um serviço de segurança e vigia dedicado na via pública. O Old Car Experience acontece na Rua Castelo de Alenquer, 50, em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh mg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay