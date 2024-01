A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promoverá na próxima segunda-feira (29), Dia Nacional da Visibilidade Trans, um mutirão de alistamento militar voltado para homens trans e pessoas transmasculinas. A iniciativa acontecerá das 8h às 14h, na Administração Regional do Plano Piloto, em Brasília.

Poderão se alistar aqueles que já retificaram seu nome e gênero nos documentos civis. No entanto, as pessoas que realizaram a mudança há mais de 30 dias deverão ficar atentas ao pagamento da multa de alistamento fora do prazo, além da taxa de emissão do Certificado de Dispensa de Incorporação. Ambas custam R$ 5,91 cada, mas, em casos de impossibilidade de pagamento, a taxa não será cobrada.

Leia também: Minas Gerais tem gratuidade para retificação de nome e gênero em cartório

Os interessados em comparecer ao mutirão deverão entrar em contato com o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (NDH) da DPDF, pelo número de telefone (61) 9 8244-2516, manifestando interesse em participar da comissão de seleção ou da dispensa direta.

Para a inscrição, o interessado deverá enviar uma cópia de seu documento oficial com foto, fornecer o número do CPF, a cópia da nova Certidão de Nascimento e a cópia de um comprovante de residência.

Qual é a diferença entre homens trans e pessoas transmasculinas?

Homens trans são aqueles que foram designados com o gênero feminino ao nascer, mas que são homens.

Leia também: Ativistas questionam falta de cotas trans em Concurso Unificado

Pessoas transmasculinas também foram designadas como mulheres ao nascimento, no entanto, não necessariamente são homens, mas se identificam com aspectos do universo masculino.